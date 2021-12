Idaho Matters Connected: A Special Episode of the Doctors Roundtable

On the Idaho Matters Doctors Roundtable , our panel of experts talk about how the pandemic has affected us and answer listener questions about COVID-19. In this special episode, we’re doing something a little different. We’re crossing over – from radio to video – and going online … on Facebook … in both English and Spanish!

The pandemic has forced us to see and rethink quite a lot. It has brought into focus some of the barriers and blind spots in our healthcare system, and how marginalized groups suffer because of that. We’ve heard repeatedly over the past two years how COVID-19 has disproportionately affected many people – including those in the hispanic and Latinx communities. Joining us to talk about this are:

Dr. David Pate, Idaho Coronavirus Task Force

Dr. Alejandro Necochea, St. Luke’s Health System

Diana Gomez Romero, St. Luke’s Health System

J.J.Saldaña,Idaho Commission on Hispanic Affairs

Benjamin Reed, Lee Family Broadcasting

This Zoom-based panel discussion first premiered on Facebook on Tuesday, Dec. 21, 2021. Watch the video:

(embedded English video here)

Transcript here (link to transcript)

You can also listen to the discussion as it aired on Idaho Matters:

(Listen link to 12/22 show)

We hope Idaho Matters: Connected marks the beginning of more conversations like this – conversations that help expand access and equity across all of Idaho’s communities.

_______________________________________________

En la Idaho Matters Mesa Redonda de Médicos sobre otros asuntos, nuestro panel de expertos habla sobre cómo la pandemia nos ha afectado a todos. Responden a sus preguntas sobre salud, sobre COVID-19. Así que hoy vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a hacer algo especial. La mesa redonda de médicos va a pasar de la radio al video, y sale online en Facebook , tanto en inglés como en español!

La pandemia nos ha forzado a ver y a volver a pensar un poco las cosas. Nos ha hecho enfocarnos en algunas de las barreras y algunos de los puntos ciegos en nuestro sistema de salud y cómo los grupos marginados sufren por eso. Hemos oído repetidamente durante los últimos dos años como el COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a mucha gente, incluyendo a aquellos en las comunidades Latina e Hispana. Así que hoy nos acompañan para hablar sobre esto:

El doctor David Pate, Equipo de Tareas de Coronavirus de Idaho

El doctor Alejandro Necochea, Sistema de salud de St. Luke’s

Diana Gómez Romero, Sistema de salud de St. Luke’s

J.J. Saldaña, Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho

Benjamin Reed, Lee Family Broadcasting.

Ver el vídeo en español:

(embedded Spanish video here)

La transcripción aqui (link to transcript)

Esperamos que esta conversación que tenemos solo sea el principio, que podamos continuar con conversaciones como esta para expandir el acceso y la igualdad en todas las comunidades de Idaho.