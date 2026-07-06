25 Images
PHOTOS: Claremont Fire burns in Boise Foothills
The Claremont Fire is now estimated to be at 2,500 acres and the USFWS - Great Basin said the fire was active overnight, holding south of the 8th Street Extension in Boise. See all updates here.
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Two firefighters work from near Don Reimans' home at the end of Mountain Cove Road. ( Don Reiman)
Claremont Fire 2026
Two firefighters work from near Don Reimans' home at the end of Mountain Cove Road. (Don Reiman)
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
IMG_2605.jpg
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
Claremont Fire 2026
1/25