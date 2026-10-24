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Comedian Charlie Berens has made Wisconsin politics a laughing matter

NPR | By Sacha Pfeiffer,
Henry LarsonMichelle AslamMichael Levitt
Published October 24, 2026 at 3:20 PM MDT

NPR's Sacha Pfeiffer speaks with comedian and former journalist Charlie Berens. His comedy blends political satire with a distinctly Wisconsin sense of humor.

Copyright 2026 NPR
Tags
All Things Considered
Sacha Pfeiffer
Correspondent, Investigations
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Henry Larson
Michelle Aslam
Michael Levitt

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