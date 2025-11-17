© 2025 Boise State Public Radio
NPR in Idaho
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Homeowners insurance is changing fast. See the maps here.

North Carolina official talks about federal immigration crackdown in Charlotte

By A Martínez
Published November 17, 2025 at 2:52 AM MST

NPR's A Martinez speaks to Mecklenburg County Commission Chair Mark Jerrell about the federal immigration crackdown in Charlotte, North Carolina.

Copyright 2025 NPR
Tags
Morning Edition
A Martínez
A Martínez is one of the hosts of Morning Edition and Up First. He came to NPR in 2021 and is based out of NPR West.

You make stories like this possible.

The biggest portion of Boise State Public Radio's funding comes from readers like you who value fact-based journalism and trustworthy information.

Your donation today helps make our local reporting free for our entire community.

Donate