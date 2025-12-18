© 2025 Boise State Public Radio
EU leaders meet to decide on use of frozen Russian assets to fund Ukraine's war

By Teri Schultz,
Michel Martin
Published December 18, 2025 at 2:43 AM MST

European Union leaders will meet in Brussels on Thursday to decide whether to use frozen Russian assets to help finance Ukraine's war effort.

Morning Edition
Teri Schultz
Michel Martin
