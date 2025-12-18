EU leaders meet to decide on use of frozen Russian assets to fund Ukraine's war
European Union leaders will meet in Brussels on Thursday to decide whether to use frozen Russian assets to help finance Ukraine's war effort.
Copyright 2025 NPR
