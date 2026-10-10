Essay Sparrow talks about her breakout indie-pop single, 'Weddings and Funerals'
British musician Essy Sparrow talks about writing her song, "Weddings and Funerals" after receiving a wedding invitation from a former friend.
Copyright 2026 NPR
British musician Essy Sparrow talks about writing her song, "Weddings and Funerals" after receiving a wedding invitation from a former friend.
Copyright 2026 NPR
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