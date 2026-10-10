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Essay Sparrow talks about her breakout indie-pop single, 'Weddings and Funerals'

NPR
Published October 10, 2026 at 5:40 AM MDT

British musician Essy Sparrow talks about writing her song, "Weddings and Funerals" after receiving a wedding invitation from a former friend.

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