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New Mexico lawsuit accuses Epstein associates of hiding sex trafficking at his ranch

NPR | By Ava Berger
Published October 22, 2026 at 2:56 AM MDT

New Mexico has filed a civil lawsuit against Jeffrey Epstein's accountant and lawyer, accusing them of concealing sex trafficking at his ranch.

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Morning Edition
Ava Berger

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