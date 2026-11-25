EAGLE LIONS CANDLELIGHT VIGIL
EAGLE LIONS CANDLELIGHT VIGIL
TO SUPPORT INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY AND DEDICATE OUR ANGEL OF HOPE WHICH IS A MONUMENT DEDICATED TO ALL PARENTS WHOSE CHILD HAS PASSED AND TO ANYONE WHO HAS LOST A LOVED ONE TOO EARLY. The ANGEL OF HOPE EXISTS AND WILL BE THE CENTER OF A REMBRANCE PARK WITH A MEMORIAL WALL INSCRIPTED PLAQUES, PAVERS AND BENCHES. TH E PROGRAM WILL BE ABOUT 1 HOUR AND WILL INCLUDE A SONG FOR OUR ANGEL WRITTEN BY TERRY MILLER , A LOCAL SONG WRITER /MUSICIAN AND A IDAHO HALL OF FAME INDUCTEE..ENTITLED ' I'LL BUILD AN ANGEL JUST FOR YOU"..
EAGLE LIONS'S
04:00 PM - 05:00 PM on Sun, 6 Dec 2026
Event Supported By
EAGLE 616 LIONS
208-841-5778
gogaryd59@hotmail.com
EAGLE LIONS'S
DRY CREEK CEMETERY on HORSESHOE BEND ROAD.eagle, Idaho 83616
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gogaryd59@hotnail.com