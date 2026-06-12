It’s Brunch B*tch! - A Variety Show
It’s Brunch B*tch! - A Variety Show
It’s Brunch B*tch! And what better way to close out The Queerly Arts Festival than a brunch variety show featuring; pole dancing, dance, drag kings & queens, and Burlesque!
Performances by - Elle Nouevue,Val Thunderpussy, Thurston Trap, LobotAmie, Butterscotch Bumm, Sonny Stamen, Kara-Mel, Saint Babylon, Miz Wafer, Muff Jones, and Flora Fixation, Romeo De La Rose & June Darling!
Hosted by Coco Freeo!
Brunch by Cuisine Collective!
Cold Chia Puddings, Fresh Fruit Salad, Breakfast Burritos & Bowls (GF options)
June 28th (+21) Doors 11am Show 12pm
Individual Shows
$20 GA $30 FR
Festival Passes (4 shows)
$60 GA $100 FR
Passes are limited and only available online
The Visual Arts Collective: 3638 Osage St. Garden City, ID
The Visual Arts Collective
20-30
12:00 PM - 01:00 PM on Sun, 28 Jun 2026
Event Supported By
Femme Von Follies
femmevonfollies@gmail.com
The Visual Arts Collective
3638 N Osage St.Garden City, Idaho 83714
(208) 424-8297
booking@visualartscollective.com