Liquid Laughs Underground Comedy Open Mic Near Me!
Liquid Laughs Underground Comedy Open Mic Near Me!
Free to the public! Watch Boise Best Comics work and hone their craft! Free Free Free! Comics Sign ups at 8:30pm show at 9pm!
Date and Time: Tue, 29 Sep 2026 20:00 - Tue, 29 Sep 2026 21:45
Venue Details: Liquid Lounge, 405 South 8th Street, Boise, Idaho, 83702, United States
Category: Arts | Performing Arts | Comedy
Artists: LJ Sullivan, Reese Samuels, Saul Berman, Max Knudson, Dustin Chalifoux, Aleko Simba, Derek Hayden, Dad Jokes Dawayne, Resheed Jellio, Dad Jokes Dawayne
Liquid Lounge
08:00 PM - 09:45 PM on Tue, 29 Sep 2026
Event Supported By
Liquid Laughs Underground
2083456620
liquidbooking@gmail.com
Liquid Lounge
405 South 8th StreetBoise, Idaho 83702