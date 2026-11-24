Nailed it or Failed it : Holiday treat Decorating .
Nailed it or Failed it : Holiday treat Decorating .
Nailed It or Failed It
Holiday Treat Decorating
Tuesday, December 15th, 5:30-7:00pm, Ages 8-17
Inspired by the Netflix show, we will try to decorate Pinterest-worthy, fancy, fun holiday treats. No skills required, but it wouldn't hurt. Join us for a sure-to-be
hilarious time and a chance to win a prize.
Registration required.
Garden City Public Library
05:30 PM - 06:30 PM on Tue, 15 Dec 2026
Artist Group Info
programs@gardencitylibrary.org
Garden City Public Library
6015 N Glenwood StGarden City, Idaho 83713
208 472-2919
mhwabst@gmail.com