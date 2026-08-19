Nuestra Herencia, Nuestra Tierra | Our Heritage, Our Land | A Hispanic Heritage Month Celebration
Nuestra Herencia, Nuestra Tierra | Our Heritage, Our Land | A Hispanic Heritage Month Celebration
Nuestra Herencia, Nuestra Tierra- is a bilingual, family-friendly event hosted by IHF as part of Latino Conservation Week and our annual El Grito celebration, which kicks off Hispanic Heritage Month. Families will gather at the Idaho Hispanic Community Center for food, cultural performances, music, artisan vendors, and a fun bike rodeo with giveaways and prizes. Make sure to register to attend to join in on all the fun!
📅 September 13 | 13 de septiembre
🕛 12:00 PM – 5:00 PM
📍 Idaho Hispanic Community Center
Food • Music • Culture • Community • Conservation
Comida • Música • Cultura • Comunidad • Conservación
Come celebrate Nuestra Herencia | Our Heritage with us!
Idaho Hispanic Community Center
12:00 PM - 05:00 PM on Sun, 13 Sep 2026
Event Supported By
Idaho Hispanic Foundation
208-586-0114
info@idahohispanicfoundation.org
Artist Group Info
mari@idahohispanicfoundation.org
Idaho Hispanic Community Center
315 Stampede DrNampa, Idaho 83687
208-586-0114
info@idahohispanicfoundation.org