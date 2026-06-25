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Sphero robotics

Sphero robotics

Sphero Robotics
Friday, July 17th, 2:30pm-3:45pm, Ages 12-17
This lesson teaches coding and robotics using Sphero BOLTs, programmable, app-controlled robots with sensors and LED displays, ending with a fun coding challenge. Hosted by Boise State's Institute for Microelectronics Education and Research. Registration required.

Garden City Public Library
02:30 PM - 03:00 PM on Fri, 17 Jul 2026
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Artist Group Info

programs@gardencitylibrary.org
https://notaquietlibrary.org/cal-test/#/events/v8b75j1jFW/instances/WFALtvNdMc/
Garden City Public Library
6015 N Glenwood St
Garden City, Idaho 83713
208 472-2919
mhwabst@gmail.com