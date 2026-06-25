Sphero robotics
Sphero robotics
Sphero Robotics
Friday, July 17th, 2:30pm-3:45pm, Ages 12-17
This lesson teaches coding and robotics using Sphero BOLTs, programmable, app-controlled robots with sensors and LED displays, ending with a fun coding challenge. Hosted by Boise State's Institute for Microelectronics Education and Research. Registration required.
Garden City Public Library
02:30 PM - 03:00 PM on Fri, 17 Jul 2026
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Garden City Public Library
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