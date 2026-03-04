© 2026 Boise State Public Radio
NPR in Idaho
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Bronco Giving Day

Why Minnesota Medicaid faces federal cuts

NPR | By Selena Simmons-Duffin
Published March 4, 2026 at 2:47 PM MST

The Trump administration is holding back Medicaid funds to Minnesota, citing fraud. But experts point out Minnesota's fraud rates are far lower than the national average in Medicaid.

Copyright 2026 NPR
Tags
All Things Considered
Selena Simmons-Duffin
Selena Simmons-Duffin reports on health policy for NPR.
See stories by Selena Simmons-Duffin

You make stories like this possible.

The biggest portion of Boise State Public Radio's funding comes from readers like you who value fact-based journalism and trustworthy information.

Your donation today helps make our local reporting free for our entire community.

Donate