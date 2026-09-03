Immigration policies prompt differing messages from Republicans and Democrats
Republicans see immigration as a winning issue ahead of the midterms as President Trump's administration ramps up arrests and deportations.
Copyright 2026 NPR
Republicans see immigration as a winning issue ahead of the midterms as President Trump's administration ramps up arrests and deportations.
Copyright 2026 NPR
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