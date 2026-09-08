© 2026 Boise State Public Radio
NPR in Idaho
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Canada's retaliatory tariffs against the U.S. go into effect, escalating trade war

NPR | By Leila Fadel,
Peter Armstrong
Published September 8, 2026 at 4:46 AM MDT

Canada's retaliatory tariffs against U.S. imports went into effect early Tuesday, escalating the trade war between former close allies.

Copyright 2026 NPR
Tags
Morning Edition
Leila Fadel
Leila Fadel is a host of Morning Edition, as well as NPR's morning news podcast Up First.
See stories by Leila Fadel
Peter Armstrong

You make stories like this possible.

The biggest portion of Boise State Public Radio's funding comes from readers like you who value fact-based journalism and trustworthy information.

Your donation today helps make our local reporting free for our entire community.

Donate