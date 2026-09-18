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Poland's prime minister says Russia could strike countries that support Ukraine

NPR | By Esme Nicholson,
A Martínez
Published September 18, 2026 at 2:44 AM MDT

Polish Prime Minister Donald Tusk warns Russia could target NATO allies with hybrid drone and missile strikes to weaken Western support for Ukraine.

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Morning Edition
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A Martínez
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