Poland's prime minister says Russia could strike countries that support Ukraine
Polish Prime Minister Donald Tusk warns Russia could target NATO allies with hybrid drone and missile strikes to weaken Western support for Ukraine.
Copyright 2026 NPR
Polish Prime Minister Donald Tusk warns Russia could target NATO allies with hybrid drone and missile strikes to weaken Western support for Ukraine.
Copyright 2026 NPR
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