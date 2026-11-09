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Nov. 10: What Happened and What Comes Next: post-election review with James Dawson

Midterm results could complicate JD Vance's political future

NPR | By Deepa Shivaram,
Leila Fadel
Published November 9, 2026 at 2:45 AM MST

Vice President JD Vance is looking to recast his political fortune after serving as the Trump administration's No. 2 while his party suffered a historic wipeout.

Copyright 2026 NPR
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Morning Edition
Deepa Shivaram
Deepa Shivaram is a White House Correspondent at NPR.
Leila Fadel
Leila Fadel is a host of Morning Edition, as well as NPR's morning news podcast Up First.
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