© 2026 Boise State Public Radio
NPR in Idaho
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Business Supporters

This list includes businesses that have underwritten programming in the last 12 months. Revised October 2026.

AAA IDAHO

ALLEY REPERTORY THEATER

ART SOURCE GALLERY

ARTISTS STUDIO TOUR OF THE WOOD RIVER VALLEY

BALLET IDAHO

BANDANA RUNNING AND WALKING

BARDENAY RESTAURANTS

BARK N PURR

BIG HOLE ARTS FESTIVAL

BISHOP KELLY HIGH SCHOOL

BLAINE COUNTY RECREATION DISTRICT

BOGUS BASIN RECREATION ASSOCIATION

BOISE ART MUSEUM

BOISE BAROQUE ORCHESTRA

BOISE BICYCLE PROJECT

BOISE BREWING

BOISE CITY DEPT OF ARTS & HISTORY

BOISE CONTEMPORARY THEATER

BOISE FARMERS MARKET

BOISE JAZZ SOCIETY

BOISE MERRY MAKERS MARKET

BOISE OPEN STUDIOS COLLECTIVE

BOISE PHILHARMONIC

BOISE UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP

BOISE STATE COLLEGE OF BUSINESS & ECONOMICS

BOISE STATE DEPARTMENT OF HISTORY

BOISE STATE DISTINGUISHED LECTURE SERIES

BOISE STATE UNIVERSITY MARKETING

BUTTE FENCE

CAPED CREDIT UNION

CATHEDRAL OF THE ROCKIES

CHALLENGER SCHOOL

CITY OF MERIDIAN PARKS & RECREATION

C MOORE CONCERTS

COLLEGE OF IDAHO

COLLEGE OF WESTERN IDAHO

COMPUTERS FOR KIDS

CORSO ITALIAN STEAK

COTTONWOOD GRILLE

D.L. EVANS BANK

DANIEL INSURANCE AGENCY

DOWNTOWN BOISE ASSOCIATION

EDWARD JONES

ENERGY SHIELD ROOFS

EXPEDITION INSPIRATION

FLICKS

FRIENDS OF MINIDOKA

HARMON TRAVEL

HORIZON CREDIT UNION

HUMBLE HEART COUNSELING

ICCU

IDAHO ART GALLERY

IDAHO BOTANICAL GARDEN

IDAHO COMMUNITY FOUNDATION

IDAHO EDUCATION ASSOCIATION

IDAHO FARMERS MARKET ASSOCIATION

IDAHO FLOOR SUPPLY

IDAHO FOREST PRODUCTS COMMISSION

IDAHO HUMANITIES COUNCIL

IDAHO POWER

IDAHO PUBLIC TELEVISION

IDAHO RANGELAND RESOURCE COMMISSION

IDAHO SHAKESPEARE FESTIVAL

IDAHO STATE HISTORICAL SOCIETY

IDAHO TRANSPORTATION DEPARTMENT

INTERFAITH SANCTUARY

INTERNATIONAL WILDLIFE COEXISTENCE NETWORK

JACK'S URBAN MEETING PLACE

JIMS APPLIANCE AND FURNITURE

KETCHUM ARTS FESTIVAL

KNITTING FACTORY CONCERTS

LAND TRUST OF TREASURE VALLEY

LIMELIGHT HOTEL

LIVE NATION MOUNTAIN REGION

LOMBARD CONRAD ARCHITECTS

MAMMOTH, INC

MCCONNELL FINANCIAL ADVISORS

MERCER ADVISORS

MERIDIAN FINE ARTS FESTIVAL

MONARCH BEHAVIORAL HEALTH

MORRISON CENTER

NICOLA SWIETKOWIAK-GEHRKE

NORTH END ORGANIC NURSERY

ONE STONE

PACIFICSOURCE HEALTH PLANS

PARSONS BEHLE AND LATIMER

PAYETTE LAKES ART & CRAFT FAIR

PAYETTE LAKES SKI CLUB

PINNACLE WINDOWS AND DOORS

POTTER'S CENTER

PRO CARE LANDSCAPE SERVICES

R. GREY GALLERY

REDISCOVERED BOOKSHOP

ROCKY MOUNTAIN HARDWARE

SAINT ALPHONSUS

SAWTOOTH SOCIETY

SHAILA BUCKLEY LAW

SIERRA CLUB

SOLAR CONCEPTS

ST. LUKE'S HEALTH SYSTEM

ST. MICHAEL'S EPISCOPAL CATHEDRAL

STEWART GALLERY

STORY STORY NIGHT

SUN VALLEY CULINARY INSTITUTE

SUN VALLEY FILM FESTIVAL

SUN VALLEY MUSIC FESTIVAL

SUREL'S PLACE

THE COMMUNITY LIBRARY

THE DUCK CLUB

THE RECORD EXCHANGE

THE WILDERNESS SOCIETY

TRAILING OF THE SHEEP FESTIVAL

TREASURE VALLEY SUBARU

TRICA

UNITED WAY OF TREASURE VALLEY

UNIVERSITY OF IDAHO

VISIT WALLA WALLA

WASHINGTON TRUST BANK

WESTERN FOLKLIFE CENTER

WESTERN HEATING & AIR

WISH GRANTERS