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Fair Housing Basics Training

Fair Housing Basics Training

Please share with anyone that may find this helpful to learn about the Federal Fair Housing Act specifically on disability as a protected characteristic. Brought to you by Intermountain Fair Housing Council.

Who Should Attend?
Housing Providers/Property Managers/Leasing Staff, Maintenance Workers/Housing Authorities/HOA groups/Real Estate Agents and housing developers
Service Providers/agencies
Consumers/Renters
Disability and Housing Advocates
Other Individuals interested in Fair Housing

Register via Eventbrite:
https://www.eventbrite.com/e/fair-housing-basics-disabilities-as-a-protected-characteristic-tickets-1983888317362

Virtual
02:00 PM - 03:30 PM on Thu, 20 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Intermountain Fair Housing Council
208-383-0695
contact@ifhcidaho.org
www.ifhcidaho.org
Virtual