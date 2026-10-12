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Fall Bizarre - Craft Fair

Fall Bizarre - Craft Fair

Fall Bazaar
Sat Nov 21st 10:00am - 3:00pm vendor fair craft fair holiday shopping
Jerome High School Cafeteria, 104 South Tiger Drive, Jerome, ID 83338, USA

Join us for a Fall Bazaar November 21st at Jerome High School! Lots of homemade items for holiday gifts and comfort food, plus a raffle

Jerome High School Cafeteria,
10:00 AM - 03:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Jerome High School Cafeteria,
104 South Tiger Drive, Jerome, ID 83338, USA
Jerome, Idaho 83338
208-324-8137
jeromeschools.org