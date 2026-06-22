Meridian Main Street Market
Meridian Main Street Market
📅 When: Saturdays, 9:00 AM – 1:30 PM (Mid-April through Mid-October)
📍 Where: Meridian City Hall Plaza
Come support local artists, food producers, musicians, and food trucks! Bring the whole family (including your pets!) to also enjoy family games, shady seating, and the Meridian Library Bookmobile.
👉 Get Involved: Visit us at www.meridianmainstreetmarket.com for vendor, volunteer, and sponsorship opportunities.
Meridian City Hall
Every week through Oct 17, 2026.
Saturday: 09:00 AM - 01:30 PM
Saturday: 09:00 AM - 01:30 PM
Event Supported By
Meridian Main Street Market
2089183480
meridianmainstreetmarket@gmail.com
Artist Group Info
erinsandvik26@gmail.com
Meridian City Hall
33 E. BroadwayMeridian, Idaho 83642
2089183480
meridianmainstreetmarket@gmail.com