© 2026 Boise State Public Radio
NPR in Idaho
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Niccole Blaze, Jenn Snyder, Ashley Rose, and Skarlett Woods

Niccole Blaze, Jenn Snyder, Ashley Rose, and Skarlett Woods

Tickets and info at www.sapphireboise.com/events
Dinner and drinks available for purchase.

Join us for an unforgettable evening featuring powerhouse women from both near and far! Boise favorites Jenn Snyder, Ashley Rose, and Niccole Blaze will share the stage with Minnesota's incredibly talented seven-string guitar virtuoso, Skarlett Woods.

The Sapphire Room
$33/37
07:00 PM - 09:15 PM on Thu, 16 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

The Riverside Hotel
2083431871
music@riversideboise.com
https://sapphireboise.com/sapphire-room

Artist Group Info

music@riversideboise.com
The Sapphire Room
2900 Chinden Blvd
GARDEN CITY, Idaho 83714
2083431871
music@riversideboise.com
https://sapphireboise.com/sapphire-room