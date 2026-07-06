Niccole Blaze, Jenn Snyder, Ashley Rose, and Skarlett Woods
Niccole Blaze, Jenn Snyder, Ashley Rose, and Skarlett Woods
Tickets and info at www.sapphireboise.com/events
Dinner and drinks available for purchase.
Join us for an unforgettable evening featuring powerhouse women from both near and far! Boise favorites Jenn Snyder, Ashley Rose, and Niccole Blaze will share the stage with Minnesota's incredibly talented seven-string guitar virtuoso, Skarlett Woods.
The Sapphire Room
$33/37
07:00 PM - 09:15 PM on Thu, 16 Jul 2026
Event Supported By
The Riverside Hotel
2083431871
music@riversideboise.com
Artist Group Info
music@riversideboise.com
The Sapphire Room
2900 Chinden BlvdGARDEN CITY, Idaho 83714
2083431871
music@riversideboise.com