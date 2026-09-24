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Star Pet Fair & Fall Market

Star Pet Fair & Fall Market

Join Hand & Paw for the 5th annual Star Pet Fair & Fall Market on Saturday, October 10, from 11 a.m. to 3 p.m. at Waggin’ Tails Dog Park in Star!

Shop 50+ local vendors, enjoy food trucks and K9 demonstrations, and bring your pet for the parade and costume contests. This family-friendly community event supports Hand & Paw’s work helping local families care for their pets. Learn more at starpetfair.com.

Waggin' Tails Dog Park - Star
11:00 AM - 03:00 PM on Sat, 10 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Hand & Paw, Inc
(208)779-0503
info@handandpaw.org
www.HandAndPaw.org
Waggin' Tails Dog Park - Star
11380 W. Hidden Brook Dr.
Star, Idaho 83669
www.StarPetFair.com