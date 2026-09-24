Join Hand & Paw for the 5th annual Star Pet Fair & Fall Market on Saturday, October 10, from 11 a.m. to 3 p.m. at Waggin’ Tails Dog Park in Star!

Shop 50+ local vendors, enjoy food trucks and K9 demonstrations, and bring your pet for the parade and costume contests. This family-friendly community event supports Hand & Paw’s work helping local families care for their pets. Learn more at starpetfair.com.