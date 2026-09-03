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Warm Springs Mesa 27th Annual YARD SALE

Warm Springs Mesa 27th Annual YARD SALE

The 27th Annual Warm Springs Mesa Yard Sale is Saturday, September 26, 2026, from 8 a.m. to 2 p.m. Find more information, including a list of “What’s Where” and a neighborhood map, on the Warm Springs Mesa Neighborhood Association website, https://warmspringsmesa.org/programs/2026-wsm-yard-sale/. Questions? Email info@warmspringsmesa.org.

Warm Springs Mesa
08:00 AM - 02:00 PM on Sat, 26 Sep 2026

Event Supported By

Warm Springs Mesa Neighborhood Association
website@warmspringsmesa.org
warmspringsmesa.org
Warm Springs Mesa
info@warmspringsmessa.org
https://warmspringsmesa.org/programs/2026-wsm-yard-sale/