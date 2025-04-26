عائلة واحدة. هجوم واحد. 132 اسمًا. تحقيق غزة
أكثر من 51 ألف فلسطيني قُتلوا في حرب إسرائيل مع حماس، بحسب مسؤولي الصحة في غزة. أعدنا بناء ما حدث في واحدة من أكثر الغارات الإسرائيلية دموية في الحرب.
Copyright 2025 NPR
أكثر من 51 ألف فلسطيني قُتلوا في حرب إسرائيل مع حماس، بحسب مسؤولي الصحة في غزة. أعدنا بناء ما حدث في واحدة من أكثر الغارات الإسرائيلية دموية في الحرب.
Copyright 2025 NPR
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