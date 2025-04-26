عائلة واحدة. هجوم واحد. 132 اسمًا. تحقيق غزة

أكثر من 51 ألف فلسطيني قُتلوا في حرب إسرائيل مع حماس، بحسب مسؤولي الصحة في غزة. أعدنا بناء ما حدث في واحدة من أكثر الغارات الإسرائيلية دموية في الحرب.

عرض التحقيق باللغة العربية »

Copyright 2025 NPR