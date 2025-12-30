© 2026 Boise State Public Radio
China conducting military drills around Taiwan, demonstrating blockade capabilities

By Emily Feng
Published December 30, 2025 at 4:50 AM MST

China is conducting big military drills that encircle the island of Taiwan on Tuesday, demonstrating its ability to blockade Taiwan completely.

