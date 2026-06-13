Samara Weaving embraces her 'Scream Queen' legacy in thriller, 'Carolina Caroline'
NPR's Elissa Nadworny speaks with actress Samara Weaving about being a "Scream Queen," and about her new crime thriller "Carolina Caroline."
Copyright 2026 NPR
NPR's Elissa Nadworny speaks with actress Samara Weaving about being a "Scream Queen," and about her new crime thriller "Carolina Caroline."
Copyright 2026 NPR
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