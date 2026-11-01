First Thursday at Mixed Greens
First Thursday at Mixed Greens
Join us at Mixed Greens for Novembers First Thursday!
Stop by for some hot cider and lots to see inside Mixed Greens. Enjoy wine tastings provided by Veer Winery. Cosmic Flourish will be here making hand crafted tags for gifts, cards, and more! Visit Mixed Greens to meet some local vendors and spend an evening kicking off the holiday season!
Mixed Greens Modern Gifts
05:00 PM - 08:00 PM on Thu, 5 Nov 2026
Event Supported By
Mixed Greens Modern GIfts
2083441605
help@ilikemixedgreens.com
Artist Group Info
Help@ilikemixedgreens.com
Mixed Greens Modern Gifts
213 N 9th StBoise, Idaho 83702
2083441605
Help@ilikemixedgreens.com