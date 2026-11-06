ISU President's Breakfast - Featuring Robert Wagner
ISU President's Breakfast - Featuring Robert Wagner
Join us for breakfast and a program featuring President Robert Wagner from Idaho State University. Individual tickets are $30 per person, $40 for non-members. Sponsorship opportunities are available - please see flyer attached!
ICCU Bengal Alumni Center
$30 per person, $40 for non-members.
08:00 AM - 09:30 AM on Tue, 15 Dec 2026
ICCU Bengal Alumni Center
1601 E Bonneville StPocatello, Idaho 83201