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Nov. 10: What Happened and What Comes Next: post-election review with James Dawson

ISU President's Breakfast - Featuring Robert Wagner

ISU President's Breakfast - Featuring Robert Wagner

Join us for breakfast and a program featuring President Robert Wagner from Idaho State University. Individual tickets are $30 per person, $40 for non-members. Sponsorship opportunities are available - please see flyer attached!

ICCU Bengal Alumni Center
$30 per person, $40 for non-members.
08:00 AM - 09:30 AM on Tue, 15 Dec 2026
ICCU Bengal Alumni Center
1601 E Bonneville St
Pocatello, Idaho 83201