Our Living Lands
Our Living Lands is a collaboration of the Mountain West News Bureau, Koahnic Broadcast Corporation and Native Public Media.

Covering Indigenous communities in New Mexico

Our Living Lands | By Daniel Spaulding
Published January 28, 2026 at 11:33 AM MST
A woman, Jeanette DeDios, poses, showing awards, in front of a backdrop that has a colorful logo and the words, Indiginous Media Conference.
Photo courtesy of Jeanette DeDios
Jeanette DeDios at the Indigenous Journalism Association’s annual awards banquet

Jeanette DeDios is Jicarilla Apache and Diné and reports for KUNM radio in Albuquerque. Our Living Lands Producer Daniel Spaulding spoke to DeDios about issues facing Indigenous communities in New Mexico.

“I wouldn't continue being a journalist if I couldn't cover Indigenous issues because that's really the heart of it for me,” DeDios said.
Environment Our Living LandsIndigenousNative Americans
Daniel Spaulding
I joined Boise State Public Radio as the Indigenous Affairs Reporter and Producer for Our Living Lands, a weekly radio show that focuses on climate change and its impact on Indigenous communities. It is a collaboration between the Mountain West News Bureau, Native Public Media and Koahnic Broadcast Corporation.
See stories by Daniel Spaulding

