Covering Indigenous communities in New Mexico
Jeanette DeDios is Jicarilla Apache and Diné and reports for KUNM radio in Albuquerque. Our Living Lands Producer Daniel Spaulding spoke to DeDios about issues facing Indigenous communities in New Mexico.
“I wouldn't continue being a journalist if I couldn't cover Indigenous issues because that's really the heart of it for me,” DeDios said.