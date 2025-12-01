Morning news brief
Trump administration halts asylum decisions after National Guard attack, lawmakers want congressional reviews of boat strikes, U.S. envoy returns to Moscow Monday as peace deal negotiations continue.
Copyright 2025 NPR
Trump administration halts asylum decisions after National Guard attack, lawmakers want congressional reviews of boat strikes, U.S. envoy returns to Moscow Monday as peace deal negotiations continue.
Copyright 2025 NPR
The biggest portion of Boise State Public Radio's funding comes from readers like you who value fact-based journalism and trustworthy information.
Your donation today helps make our local reporting free for our entire community.